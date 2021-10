Positiivse koroonatesti saanud Ed Sheeran plaanib anda kodust kontserte

Ed Sheeran teatas pühapäeval, 24. oktoobril enda Instagrami kontol, et on koroonapositiivne ning viibib seetõttu isolatsioonis.

Instagrami kontol tehtud postituses teatas muusik, et jätkab plaanitud intervjuude ja esinemiste andmist kodust.

"See tähendab, et ma ei saa praegu isiklikke kohustusi ette võtta, nii et teen oma kodust nii palju kavandatud intervjuusid/esinemisi, kui suudan."

"Vabandan kõigi ees, keda olen alt vedanud, olge kõik terved," kirjutas Sheeran enda postituse lõppu.

Ed Sheerani uus album "=" peaks ilmuma reedel, 29. oktoobril 2021.