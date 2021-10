Peatatakse filmi "Rust" võtted

"Selle kriisi käigus oleme teinud otsuse peatada võtted vähemalt seniks, kuni juurdlus on lõppenud," seisis filmi "Rust" avalduses.

Samuti seisis avalduses kaastunne võtteplatsil hukkunud operaatori Halyna Hutchinsi lähedastele. "Meie mõtted on teie kõigiga, sest me kõik elame läbi seda traagilist aega ja leiname oma kolleegi ja kallist sõpra Halyna Hutchinsit."

Ka mainiti, et režissöör Joel Souza on toibumas ja filmimeeskond toetab teda nii, kuidas suudab.

Filmi tootmismeeskond on korraldanud näitlejate ja meeskonnaliikmete jaoks isiklikud ja virtuaalsed leinanõustajad. Tootjad teevad ka annetuse AFI Halyna Hutchinsi stipendiumifondi.

Traagiline sündmus on filmitegijaid mõtlema pannud tulirelvade kasutamisele filmitööstuses. Samuti on koostatud petitsioon, milles palutakse Alec Baldwinil kasutada oma mõjuvõimu Hollywoodi filmitööstuses muutuste tegemiseks ning keelata filmivõtetel pärisrelvad. Praeguseks on petitsioonile alla kirjutanud üle 22 000 inimese, sealhulgas näitlejad Olivia Wilde ja Holland Taylor.