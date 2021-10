Suri "Sõprade" näitleja James Michael Tyler

James Michael Tyler suri 59-aastaselt. Tyleril diagnoositi 2018. aastal kaugelearenenud eesnäärmevähk, mis levis hiljem tema luudesse.

"Tyler suri rahulikult oma kodus Los Angeleses pühapäeva hommikul," seisis tema mänedžeri avalduses.

Kuigi Tyleri kehastatav Gunther ei saanud "Sõprade" seriaalis kuigi palju tähelepanu, osutus tema tegelaskuju fännide seas siiski populaarseks. Gunther töötas kelneri ja juhatajana populaarses Central Perk kohvikus.

Tyler on öelnud, et "Sõprades" näitlemine oli tema elu kõige meeldejäävamad kümme aastat.

"Ma poleks osanud paremat kogemust ette kujutada," on Tyler seriaali kohta öelnud. "Kõik need inimesed olid fantastilised ja nendega oli lihtsalt rõõm koos töötada. See tundus väga eriline."

Seriaal oli eetris aastatel 1994-2004. Näitlejat James Michael Tylerit võis märgata ligikaudu 150 episoodis.