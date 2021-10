Karl Robert Saaremäe: tuleb julgeda tunnistada, et keegi pole täiuslik

Saates "Suur plaat ja väike plaat" peavad saatekülalised välja valima neli muusikapala, mis on neile tähendusrikkad.

Karl Robert Saaremäe sõnul valis ta välja lood, mis talle hetkel sobivad ja meeldivad. Samuti mainis mees, et saates kõlanud lood on kuidagi seotud tema emaga. "Kõik palad, mida me täna kuuleme, on mingil määral minu jaoks sellised palad, mis juhatavad mind tagasi tema või kodutunde juurde," rääkis Saaremäe ja lisas, et lood on talle toeks rasketel hetkedel või vastupidi.

Tiina Mälbergi sõnul oli keeruline välja valida neli muusikapala, mida raadioeetris mängida. Naise sõnul valis ta välja lood, mis on seotud emaks olemisega. Lugude valikul peab Mälberg silmas ka nende sõnumit.

Tiina Mälbergi esimese loona kõlas artisti Björk lugu "Big Time Sensuality". "See muusika on väga äge ja võimas," rääkis Mälberg ja lisas, et lugu on teda mõtlema pannud emaks saamisele.

Teismelisena mängis Karl Robert Saaremäe basskitarri ning huvitus rokkmuusikast. Saaremäe valikust kõlas saates Bill Withersi lugu "Lovely Day". "Isegi siis, kui ma tunnen ennast halvasti ja on vihmane päev, piisab mulle sellest, et näen korraks oma päikest, oma ema," rääkis Karl Robert Saaremäe.

Noorusajale pilku tagasi heites, leidis Tiina Mälberg, et muusika on naise elus olulist rolli kandnud. "Ma arvan, et olen enda lapsi muusikamaitsega mõjutanud," rääkis Tiina Mälberg ja lisas, et loodab, et on lapsi julgustanud otsima edasi ka siis, kui esialgu tunduvad vastused poolikud. Poeg Karl Robert nõustus emaga ja lisas, et tänu emale ei ole jäänud ta pidama ühte žanrisse, vaid on tahtnud ja julgenud otsida uut muusikat. "Ma olen nii värvikirev," tõdes Saaremäe.

"Madonnast ei saa ma siin valikus ei üle ega ümber," iseloomustas Tiina Mälberg enda järgmist saates kõlanud lugu. Madonna on naist saatnud erinevatel eluperioodidel.

Madonna "Nobody's Perfect" laulus kõlab Mälbergile oluline sõnum, mida ta tuletab aeg-ajalt meelde nii iseendale kui ka lastele. "Ma ikka soovin alati kõige paremat, aga anna andeks kui alati kõik ei õnnestu nii, sest keegi meist ei ole täiuslik."

Karl Robert Saaremäe valitud Christine and The Queens lugu "People I've Been Sad" sarnaneb poja sõnul eelneva Madonna looga. Saaremäe loodab, et kõikidel inimestel on koht, kus nad tunnevad, et on hoitud ja armastatud. Oluliseks peab mees ka endale tunnistamist, et kõik ei pruugi olla täiuslikud. "Tuleb julgeda endale tunnistada, et võib-olla ma ei olegi täiuslik," mainis Saaremäe ja lisas, et omaette julgust nõuab ka selle väljaütlemine.

Artist Enya lugu "Only Time" kannab Tiina Mälbergi jaoks olulist sõnumit. Naise sõnul ei pea alati teadma, kuhu elutee meid viib. Sellest hoolimata peab Mälbergi sõnul julgelt edasi astuma.

Nii ema kui ka poeg tõdesid, et saates kõlanud muusikapalad olid üksteist täiendavad. Ema Tiina sõnul sobitusid poja Karl Roberti lood ideaalselt naise valitud lugudega.

Saate "Suur plaat ja väike plaat" lõpetas Karl Robert Saaremäe valitud The Stranglersi singel "Always The Sun". Lugu tähendab nii emale kui ka pojale palju.