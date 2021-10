ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jüri Arrakule

19.30 "Tähelaev: Jüri Arrak" (ETV 2006)

Jüri Arraku käekiri on tuttav pea kõigile eestlastele. Tema väliselt püsiv laad on vormiotsingute asemel seotud kunsti ülima vaimsusega. Hea suhtleja ja ekspressiivse maalijana on Arrakus mõõde, mida meie kultuuripildis ootamatult väheseks on jäänud – hinge avatus maailmale ning sisim siirus elu mõtte taotlemisel. Saatejuht Joonas Hellerma.

20.45 "Eesti kunst: Jüri Arrak" (ETV 1996)

Autor ja režissöör Mariina Mälk, operaator Peep Laansalu, muusika Arvo Pärt.

21.30 "Jüri Arrak. Tagasivaatav mees" (ETV 2021)

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu igaüks eksimatult ära tunneb. Jüri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salapäraseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord räägib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju päris hea vanus, et teada, mis on elus kõige tähtsam. Jüri Arrakut usutleb Owe Petersell. Režissöör Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari Müller, produtsent Kadi Katarina Priske.

22.15 "Suur Tõll" (1980)

Eesti vägilase Suure Tõllu võitlusest võõrvallutajatega. Režissöör Rein Raamat.

22.30 "Kommentaare Eesti filmile: Metskapten" (ETV 1998)

Filmi valmimist meenutavad režissöör Kalju Komissarov, operaator Harry Rehe, helirežissöör Enn Säde, Manni osatäitja Luule Komissarov ja kunstnik Jüri Arrak.

22.45 "Metskapten" (1971)

Legendaarne kapten Kihnu Jõnn valib oma laevale meeskonda, et minna Riiast Santosesse. Suurepärase inimesetundjana oskab ta kõrtsis märgata ka kaltsupuntra taga tõelist meest. Kaptenipaberiteta Jõnn suudab keset merd tuulevaikuses seistes januse ja näljase meeskonna oma tahtele allutada ning tema elutarkus ja tahe viivad laeva "Fortuuna" sihile raskete olude kiuste. Režissöör Kalju Komissarovi film toetub Juhan Smuuli tollal menukale näidendile. Jüri Järveti mängitud peategelane alustab ühe filmikriitiku sõnul sealt, kus näitleja kuningas Leariga pooleli jäi. Vastandlike taotlustega film on tervikuna teinud Jõnnist realistlikuma tegelase kui Smuul silmas pidas. Osades Luule Paljasmaa, Katrin Karisma, Enn Klooren, Heino Mandri jt.