Peeter Rebane "Tulilinnust": üritasime teha filmi armastusest, mitte poliitikast

Rebane tunnistas, et PÖFF-i juhilt Tiina Lokilt saadud Vene näitleja Sergei Fetissovi autobiograafia, millel "Tulilind" põhineb, läks talle omal ajal nii hinge ja alguses ta isegi ei uskunud, kuidas selline armukolmnurk kahe mehe ja ühe naise vahel võis Eestis 70. aastatel Nõukogude õhuväe baasis toimuda.

"See tundus natuke müstiline ja fantastiline," tunnistas ta saates "Hommik Anuga".

Pärast raamatu lugemist hakkas Rebane seda tõestisündinud lugu edasi uurima ja jõudis nii kaugele, et isegi kohtus Fetissoviga. "Kõige suurem asi, mida ta mulle südamele pani, oli see, et tehke see film armastusest, mitte poliitikast. See on see, mida me omalt poolt püüdsime."

Peeter Rebase debüütfilm "Firebird". Autor/allikas: Kaader filmist

Ta lisas, et nad andsid oma parima, et see film räägiks kolme inimese vahelisest lihtsast armastusest, mitte ei oleks sotsiaalpoliitiline.

"Nõukogude ajast tehakse palju filme, mis vaatavad tagasi ja on hallid. Inimesed on kaamete nägudega ja kõik on väga halvasti. Tegelikult elati ja anti endast parim. Ka mina pisikese poisina mängisin, ei olnud nutuse näoga seina ääres."

Film on juba üle maailma käinud mitmetel festivalidel, ja mitte ainult vähemustele keskenduvatel festivalidel. Üks meeldejäävamaid tagasisidesid, mida nad filmi eest on saanud, pärineb Rebase sõnult ühelt Iraani poisilt.

"Ta kirjutas, et see film on nagu suur kallistus talle, et on okei olla tema ise." Ta tõdes, et homoseksuaalsusega seotud tabu on üle maailma suur probleem, kuigi vähemalt Eestis oleme jõudnud nii kaugele, et ühiskonna üldine tolerants ja arusaamine teistest hakkab jõudma mõistlikule tasemele.

"Mitte veel väga heale, aga mõistlikule." Rebane tunnistas, et esimesed 25 aastat tema elust olid talle väga rasked, kuni ta julges tunnistada perele tõtt. "Pärast seda oli palju lihtsam. Aga tänapäeval ei ole see alla 25-aastaste hulgas üldse teema. See on positiivne."

Peeter Rebane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Tulilindu" Rebane siiski geifilmiks ei kutsuks. "Ilmselgelt on filmi keskne teema kahe mehe vaheline armastuslugu. Aga see on universaalne. Pigem on see Eesti esimene film, mille keskne liin on kahe mehe vaheline armastuslugu."

Kuigi filmi peaosalised pole Eesti näitlejad, julgeb Rebane väita, et 80 protsendi ulatuses on filmi teinud eestlased. "Pea kõik erinevate valdkondade juhid olid eestlased. Filmisime 46 päeva 55-st Eestis."

Ta tunnistas, et otsisid peaosalisi väga pikalt -- kokku oli peaosadesse neil 2500 rollikatset. Rebase sõnul ei oska eesti näitlejad end väga hästi rollikatsetel välja pakkuda, samas lätlasi ja leedukaid osales päris palju. "Eestist ei olnud ühtegi avaldust peaosadesse."

Väga paljudel Eesti näitlejatel ei ole tema sõnul profiile Spotlightis, mis on üks põhilisi rollikatsete veebilehte Euroopas, ega ka IMDB-s.

"Ma olen mitmele Eesti näitlejale öelnud, et palun pange end üles ja osalege. Mina kutsusin kõrvalosadesse mitmeid inimesi, aga rahvusvahelised rollikatsed on sellised, kus tuleb ise osaleda alati."

Peeter Rebane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Filmis räägivad kõik inglise keelt aktsendiga, ka Tom Prior, kelle jaoks on see emakeel. "Ma ei tahtnud seda teha puhtas inglise keeles, et ta oleks nagu "Anna Karenina", kostüümidraama. Teisalt ei tahtnud ma teha tugevat paroodialikku vene aktsenti nagu "Stalini surmas.""

Näitlejad tegid aktsendiga kolm-neli kuud tööd ja neil oli oma vokaalõpetaja. "Eesti-vene näitlejad, Ukraina näitleja püüdsid oma inglise keelt võimalikult neutraalseks saada. Tom, Jake, Nicholas jt inglise näitlejad harjutasid seda, et minimalistlikku vene aktsenti lisada."

Rebane tõdes, et pärast filmi linastumist Venemaal Moskva filmifestivalil sai talle selgeks, et Venemaal ei ole vaba meediat. "Meie filmist tehti 93 arvustust, millest 92 olid üdini negatiivsed. Parim pealkiri oli "Eestlane, ukrainlane ja britt häbistasid Moskva rahvusvahelist filmifestivali".

Ta ütles, et kui esimene linastus läks hästi, siis enne teist linastust saadeti Venema peaprokurörile kiri nõudega filmi keelata. "Kino ees olid demonstrandid ja põhimõtteliselt festival otsustas minna lihtsamat teed ja tühistas piletimüügi, meie kutsed ja mängis filmi tühjale saalile. Sellised põnevad ajad."

Ta usub, et Eesti publik võtab filmi vastu hästi.

"Tulilind" linastub Eestis 29. oktoobril. "Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.00.