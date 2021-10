Ryan Gosling astub Margot Robbie Barbie kõrval Keni rolli

Kanada näitleja Ryan Gosling on lõpetamas läbirääkimisi, et astuda Greta Gerwigi filmis "Barbie" Margot Robbie kehastatud Barbie kõrval üles Keni rollis.

Robbie ei astu Warner Brosi ja Matteli ühistoodetud filmis üles ainult näitlejana, vaid on ka linateose üks kaasprodutsente talle, Tom Ackerley'le, Josey McNamarale ja Sophia Kerrile kuuluva produktsioonifirma LuckyChap Entertainment egiidi all, vahendab Variety.

Kuigi süžee kohta pole palju teada, on Keni osasse näitleja leidmisega üks olulisi küsimusi vastatud. Nukk oli viimati kinoekraanil filmis "Lelulugu 3", kus talle andis hääle Michael Keaton.

Gosling lõpetas hiljuti produktsiooni Netflixi suure-eelarvelise filmi "The Gray Man" juures. Film põhineb Mark Greaney samanimelisel romaanil ning selle lavastajad on Anthony ja Joe Russo, Gosling astub filmis ka ise üles. Viimati astus Gosling kinolinal üles astronaut Neil Armstrongi rollis 2018. aasta filmis "First Man".

Gosling on olnud nomineeritud kahele Oscarile – rolli eest 2006. aasta filmis "Half Nelson" ja 2016. aasta filmis "La La Land".