Kaire Vilgats teeb "Siin me oleme" uusversioonis oma esimese suure filmirolli

Põhja-Saaremaal Kavandi külas on kogu suve lõpu filmitud komöödiafilmi "Suvitajad", mis põhineb Juhan Smuuli "Muhu monoloogidel". Ühes filmi peaosadest astub üles laulja Kaire Vilgats kelle jaoks on see esimene suurem filmiroll.

"See on väärt materjal, Smuuli "Suvitajad" on tore ja äge teos. Eelmine oli suurepärane Nõmmiku-fiktsioon, seekord on suurepärane Martin Alguse fiktsioon," märkis filmi režissöör Ergo Kuld "Ringvaatele".

Algus on teinud loo tänapäevaseks – loos esinevad tuttavad naljad igapäevasest elust ja tüübid. "Kindlasti on vaatajatel äratundmisrõõmu küll."

Lauri Nebel, kes mängis Nõmmiku versioonis Timmut, mängib filmi uusversioonis külameest. Ta märkis, et uus lugu erineb originaalist üksjagu.

"Ma ise ootan põnevusega, mismoodi vaataja seda vastu võtab, sest kindlasti on vaatajatel see "Siin me oleme" kogu aeg kuklas."

Filmi "Suvitajad" viimane võttepäev Autor/allikas: Robert Lang

Kui filmis "Siin me oleme" oli Kohviveski, siis "Suvitajates" on Sohvi Veski, keda kannab Kaire Vilgats. "See on väga vahva, ma naudin täiega," sõnas Vilgats, kelle jaoks on see esimene nii suur roll filmis.

"Natuke hirmutav on ka. Kuigi ma tunnen end hästi ja saan aru, et see on minulik. Aga filmis mängimine on midagi muud kui laval laulmine. Me oleme režissööri ja tiimiga leida just seda minulikku ja seda, kes on minu Sofia."

Kuld sõnas, et on Vilgatsiga ülimalt rahul. "Kaire on suurepärane näitleja. Soovitan kõigile. Alati on väike oht ja ärevus seoses mittenäitlejatega, aga esimese päeva lõpuks oli ta meil juba nii kuum ja aina paremaks läheb iga päevaga."