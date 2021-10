Relvur Alec Baldwiniga juhtunust: päriskuulid peaksid olema võtteplatsil välistatud

Tikan, kes töötanud ka filmide nagu "1944" ja "Tenet" juures, ütles "Ringvaates", et temale jääb mulje, et juhtunu võis olla relvuri süü.

"Tema vastutab selle eest, millisel kujul relv näitleja kätte läheb. Näitleja ei pea sellega tegelema, sest näitleja mõtleb tavaliselt oma teksti peale, selle peale, kus asub kaamera jne," selgitas ta.

"See on relvuri töö anda talle turvaliselt relv, ja nii, kui võte on lõppenud, peaks relvur relva ka enda kätte võtma. Kontroll, kontroll, kontroll peab kogu aeg olema."

Tikani sõnul peaksid päriskuulid olema välistatud ja kasutusel ainult paukpadrunid.

"Kui "Tenetit" käidi tegemas, siis ma nägin, et Ameerika filmitööstus ja rekvisiiditööstus on väga võimas ja läbimõeldud, et selle põhjal ma ei oska öelda, kuidas see on võimalik. See võis olla ka pahatahtlik. Aga ka lohakus. Teoreetiliselt ei tohiks päris töökorras relvad filmivõttele sattuda."

Tikani sõnul on relvaajaloolased pakkunud välja ka, et relva võis olla jäänud eelmisest lasust maha kestajäänuk, mis koos järgmise lasuga välja tuli.

"Aga kestajäänukid ei ole nii suured. Need võivad vigastada kedagi, aga päris tappa ja kahte inimest korraga – see pidi olema pärispadrun ja veel ei ole teada ka, mitu lasku ta tegi," märkis ta.

"Tegelikult peaks ta kohe aru saama, kui ta ühe lasu teeb, et see on pärislask, sest relv teeb tohutu tagasilöögi ja sellest peaks olema aru saada. Võis ka olla, et ta tegi ühe lasu ja tabas kahte inimest korraga," lisas Tikan.