Sam Fender avalikustas muusikavideo loole "Get You Down"

Suurbritannia laulja Sam Fender avalikustas muusikavideo uuele singlile "Get You Down".

Videos on märgata Fenderit, kes sõidab autoga võidusõidurajal ning satub hiljem verisesse õnnetusse.

Lugu "Get You Down" pärineb Sam Fenderi albumilt "Seventeen Going Under". 8.oktoobril jõudis album Ühendkuningriigi edetabelites esikohale.

"Get You Down" muusikavideo on järg Fenderi hiljutisele singlile "Spit Of You".