Veebiraadio R2 Extra pakub muusikat popist räpini

R2 veebiraadiote keskkond r2extra.ee on ühele lehele kogunud tuhandetest muusikapaladest koosnevad muusikalistid, et pakkuda melomaanidele võimalust endale sobival ajal ainult muusikast koosnevat programmi nautida.



R2 Extra käivitas juba sel kevadel räpiraadio, nüüd on kõrvale lisandunud kolm uut žanripõhist muusikakanalit: Eesti, Pop ja Altpop. Tulemas on veel kanalid Rock ja Chill.



Eesti muusikalistist leiab valiku Eesti artistide muusikaga, kanalis on kõrvuti tänased hitid ja menukid läbi aastate, mis R2 eetris on kõlanud.

Popis kõlavad värsked edetabelihitid maailmast ja Eestist, mis on mõnusaks kuulamiseks kokku segatud koos vanade tuttavatega 2000. aastastest.

Altpop muusikalist on alternatiivset popmuusikat pakkuv kanal, mis sobib kuulajatele, kes soovivad vaheldust edetabelihittidele.

Rap muusikalisti on kokku pandud Eesti räpi paremik, kuulata saab kõige värskemaid lugusid praegustelt ja läbi aegade Eesti räpimaastikku kujundanud tegijatelt.



R2 Extra muusikakanaleid saab kuulata arvutist ja nutiseadmetest aadressil www.r2extra.ee, veebiraadiod töötavad 24/7.