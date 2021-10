Jupiteri läbi aegade populaarseimaks seriaaliks on tõusmas põnevussari "Vigil"

Reedel, 15. oktoobril ETV-s ja veebikanalis Jupiter esilinastunud BBC põnevussari "Vigil" on teinud vaatajarekordi, kogudes esimeste päevadega rohkem vaatajaid kui ükski teine seriaal.

Esmakordselt Eesti vaatajateni jõudnud "Vigil" kogus esimese kolme päevaga Jupiteri lehel ligi 7000 veebivaatajat, nädala jooksul on sarja vaadanud veel tuhanded külastajad. Huvi "Vigili" vastu saab võrrelda sarjaga "Äraostmatud", mis 2020. aasta kevadel koos Jupiteri avamisega vaatajateni jõudis. Mõlemad sarjad on täismahus Jupiteris vaadatavad – "Vigilit" on tehtud kuus osa, "Äraostmatuid" kuus hooaega.

Jupiteri käesoleva nädala vaadatavuse teiselt kohalt leiab Itaalia draamasarja "Sinu kätes", mis alustas ETV-s teisipäeval, 19. oktoobril. Jupiteris on vaatamiseks üleval kogu esimene hooaeg. Vaatajate seas on populaarsed ka sarjad "Surm paradiisis" ja "Ülestunnistus".

Adrenaliinist laetud kuueosaline põnevussari "Vigil" on BBC viimaste aastate suurimaid edulugusid, olles Ühendkuningriigi kolme aasta vaadatuim uus draamaseriaal. Alles augustis esilinastunud põneviku esimest osa vaatas sealmail rohkem kui kümme miljonit vaatajat. Põnevussari viib vaataja Šotimaa vetesse tuumaallveelaevale, kuhu uurija Amy Silva läheb lahendama juhtumit, kui üks laeva meeskonnaliige sureb üledoosi. Uurimise käigus põrkuvad politsei huvid mereväe ja salateenitustega ning sündmused võtavad kiiresti ootamatu pöörde.

Kõrvuti veebikanaliga Jupiter hindavad "Vigili" põnevust ka ETV vaatajad. Põnevussarja esimest osa on otse ja järele vaadanud rohkem kui 100 000 inimest. "Vigili" kaks järgmist osa on tele-eetris sel reedel algusega kell 21.40.