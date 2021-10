Biffy Clyro avaldas uue albumi

Biffy Clyro andis välja albumi "The Myth of the Happily Ever After".

Uus kauamängiv on kodukootud projekt ja järg bändi Suurbritannias esikohale pürginud albumile "A Celebration of Endings". Album vaatleb viimase 18 kuu jooksul toiminut.

"The Myth of the Happily Ever After" salvestati kuue nädala vältel, kui riigid olid lukus ja tegevusvõimalused piiratud. Tegu on bändi esimese albumiga, mis on kirjutatud vaid Šotimaal.

Bändi vokalist ja kitarrist Simon Neil ütles, et uus plaat on reaktsiooniks albumile "A Celebration of Endings". "See album on rännak - kogum põrkuvaid mõtteid ja emotsioone, mis meil viimase pooleteise aasta jooksul esile kerkisid. Uue albumiga võtame omaks keerulisel ajal inimeseks olemise hapruse ja haavatavuse," rääkis Neil.