Laulja Heleza näeb Eesti Laulu võistluselt õudusunenägusid

Eesti Laul 2021 võistlusel osalenud Heleza mainis, et saadud kogemus oli õpetlik, kuid kohati traumeeriv. "Ma ei olnud valmis kõigeks, mis seal toimuma hakkab," rääkis Heleza, kes tundis konkursi ajal suurt pinget. "Selline tunne, et kõik loodavad sinu peale."

Veel tõdes artist, et pole siiani julgenud vaadata enda esinemist Eesti Laulu võistluselt. "Ma näen vahepeal õudusunenägusid sellest."

Tulevastele lauljatele soovitas Heleza varuda aega ja kannatust enne, kui kandideerivad Eesti Laulule. "See on nii karm koht kuhu minna, kui sa oled alustamas," rääkis laulja ja mainis, et pidev kriitika ja õelad kommentaarid võivad mõjuda noorele artistile laastavalt.

Kui Heleza varem ilmunud singel "6" oli armastuslaul, siis artisti uus lugu "Üksinda koos" räägib lahkuminekust. "Kui sa oled kellegagi koos, aga tunned ennast temaga üksinda," iseloomustas Heleza singlit. Laulja sõnul kirjeldab see lugu pigem lahkumineku protsessi.

Lugu "Üksinda koos" ei räägi Heleza isiklikust kogemusest. "Ma pole kunagi elus lahku läinud," ja lisas, et on siiani koos enda esimese armastusega. Küll aga võib Heleza sõnul laul jutustada loo sõprussuhete purunemisest.

Saates pidi Heleza hindama värsket eesti muusikat. Ott Leplandi "Mina sind veel ei tea" loo kohta tõdes Heleza, et talle meeldivad Leplandi puhul rohkem ballaadid, kuid kui lugu raadiost tuleks, kuulaks ta seda meeleldi edasi.

Eleryn Tiidu lugu "Kõikjal koos" ei ole Heleza sõnul see, mis Tiidu potentsiaali täielikult avab. "Ma ootaks, et ta avaks ennast," rääkis Heleza ja mainis, et soovib Eleryn Tiidult enda loodud muusikat, mitte kavereid.

Liis Lemsalu lugu "Magusvalus" üllatas Helezat. "Selle looga olin ma väga üllatunud." Heleza sõnul on Lemsalu olnud alati salapärane laulja, kuid tunnetab, et selle looga avas artist ennast rohkem. "Mulle väga meeldib see lugu."

The Boondocksi "Man of the People" oli Heleza jaoks mõnus lugu. "See on otse minu muusikatänavalt võetud," kirjeldas lauljanna The Boondocksi lugu.