Produtsent ja sotsiaalmeedia sisulooja Andrei Zevakin sõlmis lepingu plaadifirmaga Sony Music ning avaldab peagi ka oma esimese singli.

Zevakin jõudis muusikaprodutseerimise juurde 2016. aastal. Ta kogus tuntust erinevate Eesti artistidega koostöös avaldatud kaveritega.

Muusik on oma produtseeritud ja esitatud lugudega mitmel korral pääsenud Eesti Laulu finaali.

Zevakini sõnul oli Sony Musicuga lepingu sõlmimine loomulik jätk tema karjääris. "Meie ootused ja lootused ühtisid kogu tiimiga. Otsustasin, et tulevikus tahan teha rohkem muusikat sooloartistina, et näidata, mis mul endal on kirjutatud."

Sony Music Baltics direktori Kaisu Pulli sõnul on Andrei Zevakin talendikas produtsent ja laulukirjutaja ning teab oma publikut väga hästi.

Zevakin on produtseerinud ja kirjutanud lugusid teiste seas ka Pur Muddile, Shirale, Artjom Savitskile ja Sissile.