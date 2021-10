Abba ilmutas singli "Just A Notion"

Abba liikme sõnul on tegu pööraselt õnneliku looga.

"Just A Notion" on Abba kolmas singel, mille bänd on avaldanud alates teatest taasühinemise kohta septembris. Lugu ilmub ka 5. novembril avaldataval albumil "Voyage".

"Just A Notion" salvestati esialgu juba 1978. aastal, ent see ei jõudnud Abba järgmisel aastal avaldunud kuuendale stuudioalbumile "Voulez-Vous"

Loo uues versioonis on uuendatud instrumentaale, aga vokaalid on pärit originaalsalvestiselt. Abba liige Björn Ulvaeuse sõnul on tegemist pööraselt positiivse looga, mis loodetavasti toob neil segastel aegadel veidi rõõmu.

Bändi viimane album "The Visitors" ilmus 1981. aastal.