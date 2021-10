Swedish House Mafia ja The Weeknd tulid välja uue looga "Moth To A Flame"

Nii Swedish House Mafia kui ka The Weekend jagasid selle nädala alguses klippe nende uuest singlist "Moth To A Flame". Nüüd on artistid loo avalikuks teinud.

Lugu "Moth To A Flame" ilmub Swedish House Mafia kolmandal albumil, mis kannab nime "Paradise Forever". Album peaks ilmuma 2022. aasta alguses.

Koos uue singliga kuulutas Swedish House Mafia välja ka oma esimese maailmaturnee pärast 2019. aastat.

Samuti on avalikustanud The Weeknd, et tulekul on tema viies stuudioalbum.