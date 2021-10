Reket avaldas loo "Eikellegi Ma"

Reketi uus lugu "Eikellegi Ma" pöörab tähelepanu looduse olulisusele. Loos on paralleele toodud inimsuhete ja looduse vahel. Reketi sõnul jääb laulu tegelik sõnum iga inimese otsustada. "Tõde on kuulaja kõrvades," sõnas artist.

Laulule filmitud muusikavideoga soovib Reket tähelepanu pöörata kliimamuutustele ja Eestimaa looduse ilule ning selle säilitamisele. "Meie pisike kodumaa peidab endas äärmiselt kauneid paiku," rääkis ta.

Videos olevad kaadrid on filmitud erinevates paikades üle Eesti. Muusikavideo autoriteks on Mart Vares, Marek Lindmaa ning Kert Pilman. Loo on produtseerinud Sergei Harhan ning miksinud ja masterdanud Vallo Kikas.

Lugu valmis koostöös keskkonnaministeeriumiga.