Eestlaste loodud prillid võimaldavad kuulata muusikat kõrvaklappe kasutamata

Maailmas löövad laineid eestlaste disainitud prillid, mis on ühtlasi ka kõrvaklapid. "Ringvaates" käis audioprille tutvustamas ettevõtte Aetheri looja Hannes Unt.

Aetheri looja Hannes Unt rääkis, et prillide algidee ei pärine neilt. Täpsemalt märkas Unt analoogseid prille ning nägi tootel potentsiaali. Aetheri loojad otsustasid, et peavad toote tegemist proovima, kuid tegema seda märksa paremini.

Aetheri loodud audioprillid näevad välja täpselt samasugused nagu tavalised prillid. Küll aga on nendesse prillidesse peidetud kõlar, mis suunab heli prillikandja kõrva. Muusikat kuulab ainult prillide kandja.

Prillidega tuleb kaasa ka laadimiskarp. Kõrvaklapp-prillid ühenduvad kõikide nutitelefonidega.

"Prill peab välja nägema nagu kvaliteetne prill, mitte nagu tehnoloogiline vidin," mainis Unt.

Unti sõnul on audioprillide vastu huvi tundnud mitmed suurettevõtted nagu näiteks Facebook ja Microsoft.

Prillid ei ole mõeldud ainult muusika kuulamiseks, vaid nendega saab vastata ka telefonikõnedele. Ettevõtte asutaja Hannes Unti sõnul on klientide tagasiside prillidele olnud positiivne. Enim valmistab klientidele head meelt, et ei pea kõrva toppima pisikesi klappe, vaid kõrvad on vabad.

Aetheri asutaja Hannes Unti sõnul on kõige suurem prillide turg Hiinas, kus paiknevad ka ettevõtte partnerid. "Oleme lihtsalt seal esimesena väljas."

"Lõppeesmärk on maailm vallutada kõige ilusamate audioprillidega," rääkis Unt Aetheri tulevikuplaanidest.