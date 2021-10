Ilmus filmitreiler videomängu "Uncharted" põhjal

Tom Holland kehastab filmis aardeotsijat Nathan Drake'i. Drake'i kaaslasteks on Wahlbergi kehastatav Sully ja Frazerina rolli mängiv Sophia Ali.

Filmi "Uncharted" režissöör on Ruben Fleischer, stsenaariumi kirjutasid Art Marcum, Matt Holloway ja Rafe Judkins.

Tom Holland on filmis näitlemise kohta maininud, et vahepeal muutus esmatähtsaks välimus, mitte näitlemine. "Niipea, kui hakkad muretsema selle pärast, et kas ma näen sellel pildil hea välja, muutub näitlemine teistsuguseks kui tegelase mängimine," on Holland öelnud. "Ma arvan, et minu mängitavas rollis esinevad mõned kohad, kus ma sattusin sellesse nõiaringi, et soovin parem välja näha."

"Uncharted" esilinastub kinodes 18. veebruaril.