Priit Pius peaosast Läti filmis: mind valiti juhuslikult

Näitleja Priit Pius sattus Läti filmi peaosa mängima pooljuhuslikult. Filmi režissöör otsis nimelt Eestist koostööpartnerit produktsioonifirma näol, mistõttu sattus ta Eesti filmi instituudi kodulehele, kus on mõningatest Eesti näitlejatest ka pildid.

"Ta millegipärast arvas, et mina võiksin peaosa mängida," rääkis Pius raadiosaates "R2 Pulss". Mehe sõnul mingit castingut kui sellist tegelikult ei toimunudki. "Me saime kokku ja ta kinnitas mu rolli üle üle. Tundub, et talle sobis ja ma ei hakanud vastu ka vaidlema. Filmi on ju tore teha," muigas Pius.

Priit Pius mängib filmis Lätis elavat Jurgist. "Viimased kõnelused olid meil sel teemal, et Jurgis võiks olla Eesti juurtega lätlane. Natuke selline lätlane, kes ei ole kodukohas veel päris oma. Läti keel võib-olla isegi ei ole tema emakeel," avaldas Pius.

Näitleja sõnul on filmi stsenaarium laias laastus valmis, ent režissöör ootaski ka näitlejatelt sisendit. "Päris lõpptulemust me ei tea," ütles Pius.

Filmi tegevus toimub Lätimaal, riigi esimese laulupeo aegu 1870-ndatel. Filmil on Piusi sõnul kaks suuremat liini. "Üks räägib puhtalt bürokraatlikust ja poliitilisest kontekstist - kui raske oli tol ajal laulupidu korraldada ja mis sellega kaasas käis," sõnas näitleja ja lisas, et tema tegelaskuju esindab filmi teist, inimlikumat liini.

Jurgis elab väikeses külakeses Läti serval, kus ta veab eest kohalikku koorilaulu ja annab külameestele haridust. Kui hõigatakse välja, et toimumas on üldlaulupidu, siis mobiliseeruvad ka külainimesed. "Natuke on seal ka armastuslugu," paljastas Pius. "Näeme, kuidas tavaline lätlane perifeeriast laulupeole läheb, mida ta tunneb ja mis see rahvuse jaoks tähendab."

Mehe sõnul on laulupeol osalemine võimas tunne. "See on kummaline asi. Inimesed kogunevad, laulavad ja sellest tekib ühtsus, lootus, usk, mis on omane kogu balti rahvale."

Üks osa filmist on juba üles võetud, talvel on plaan alustada järgmiste võtetega ning suvel filmida laulupeo massistseenid. Film plaanitakse valmis saada Läti laulupeo 150. sünnipäevaks ehk 2023. aastaks.

Läti-Eesti koostöös valmiva filmi režissöör ja üks stsenariste on Maris Martinsons ja kaasprodutsent Anneli Ahven.

Film valmib filmistuudios K Films koostöös Kopli Kinokompaniiga.