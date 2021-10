Metallica uuest fotoraamatust saab näha bändi seniavaldamata pilte

Fotoraamatus on varem avaldamata pilte bändi tööst ja turneedest.

Raamat kannab nime "The Black Album in Black & White" ja kajastab muuhulgas bändi tegevust nende viienda stuudioalbumi "Metallica" valmimisel, mis sai tuntuks nimega "The Black Album".

Raamatus on arvukalt klassikalisi ja varem avaldamata fotosid Metallicast, stuudiosiseseid kaadreid ja pilte bändi turneedest aastatel 1991-1993.

Fotoraamat valmis koostöös fotograaf Ross Halfiniga.