Viljandis selguvad parimad noorte pärimusbändid

Igal konkursile pääsenud bändil oli võimalus teha koostööd muusikust mentoriga, kes hoidis bändi tegemistel ja arengul silma peal ning jagas praktilisi ja vajalikke nõuandeid. Mentoriteks olid sel korral muusikud Maarja Nuut, Merike Paberits, Jaan-Eerik Aardam ning Mati Tubli.

Kuni 16-aastaste vanusegrupis konkureerivad bändid Zene, Remmeli, Tradimus ja Haru. 16-26-aastaste vanusegrupis Tammele, Duo Tuus, Duo Trahh ja Tulused.

Õhtu jooksul valib žürii mõlemast vanusegrupist välja parima ning kohapeal selgub ka publiku lemmik. Žüriisse kuuluvad Ann-Lisett Rebane, Maian Kärmas, Karoliine-Lisette Kõiv, Marko Mägi ja Margus Haav.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on kõik noortega seotud tegevused keskusele äärmiselt olulised. "Need noored on tuleviku pärimusmuusikud ja pärimusmuusika õpetajad ehk pärimuse edasikandjad," rääkis Noormaa.

Eesti pärimusmuusika keskus korraldab Noorte Pärimusbändide konkurssi juba viiendat korda. Ettevõtmise eesmärk on anda alustavale ansamblile võimalus kogeda esinemist suurel laval ning väga heal tasemel heli- ja valgustehnikat.