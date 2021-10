Eesti Laul 2022 konkursile esitati 202 lugu

"Huvi Eesti Laulu vastu on sel aastal olnud erakordselt kõrge," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Kokku esitati seekordsele konkursile 202 lugu, millest 84 on eestikeelsed ja 118 võõrkeelsed. Rahula sõnul on lisaks inglise, hispaania, itaalia ja prantsuse keelele sel korral esindatud ka väljamõeldud keel.

Rohkearvulisele konkursile on oma loomingu üles andnud nii varasemate võidulugude autorid kui ka avalikkusele vähemtuntud tegijad. Sama kehtib ka lugude esitajate kohta, kust teiste seas leiab seitse lauljat, kes on viimase 30 aasta jooksul Eestit Eurovisiooni laval esindanud.

Eesti Laulu põhikonkursile pääseb võistlema 40 lugu, edasipääsejad valib välja muusikaekspertidest koosnev žürii. 17-liikmeline žürii hindab laule anonüümselt, esitajate ja autorite kohta eelvoorus žüriile infot ei jagata. Eesti Laul avalikustab eelvooru žürii liikmete nimed koos edasipääsejate nimedega novembris.

Uuendusena toimuvad Eesti Laulu konkursil veerandfinaalid – alates 20. novembrist jõuab neljal järjestikusel laupäeval vaatajate ette üks veerandfinaal, igas saates tuleb esitlusele kümme muusikavideot. Esimese veerandfinaali koosseisu avalikustab "Ringvaade" 15. novembril.

Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril Saku Suurhallis.