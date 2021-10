Måneskin avaldas muusikavideo loole "Mammamia"

Muusikavideos näeb bändiliikmeid, kes kavandavad majapeol bändi solisti Damiano Davidi mõrva.

Bänd on video kirjeldusse lisanud, et video võib vaatajatele mõjuda häirivalt.

Måneskin on varem loo kohta öelnud, et lugu "Mammamia" sündis ruttu. "See on väga rumal, hooletu laul ja me pole kunagi varem midagi sellist teinud. See sündis väga loomulikult," on bassimängija Victoria de Angelis öelnud.