Laulja Harry Styles teeb rolli Marveli filmides

Laulja Harry Styles mängib tulevastes Marveli filmides Thanose venda Erost.

Eros on tegelaskujude A'Larsi ja Sui-Sani noorim poeg. Thanose võimuahnusele vastupidiselt on Eros muretu naistemees.

Uudis tehti teatavaks filmi "Eternals" esilinastuse ajal, kui pärast tiitreid näidati stseeni, kus Styles mängis.

Veel pole teada, millistes projektides laulja kaasa tegema hakkab.

Big reveal from #TheEternals premiere -- Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.