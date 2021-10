Briti laulja Passenger esineb suvel Tallinnas

19. juunil jõuab oma Euroopa turnee raames Tallinnasse Briti laulja ja laulukirjutaja Passenger, kes vallutas aastal 2013 ka Eesti edetabeleid looga "Let Her Go"

Passenger ehk Mike Rosenberg on arvukate auhindadega pärjatud muusik Brightonist, Inglismaalt. Leidmaks rohkem aega loominguks ja harjutamiseks, jättis toona 16-aastane Mike kooli pooleli ning mängis muusikat nii Inglismaa kui ka Austraalia tänavanurkadel.

Suur läbimurre saabus hittlooga "Let Her Go", mis jõudis 19 riigi edetabelites esikohale ning on tänaseks Youtubes kogunud üle kolme miljardi vaatamise.

13 aasta jooksul on artisti loomingut talletatud tervelt 12 albumi peale. Tema uusim album, "Songs For The Drunk And Broken Hearted", ilmus aasta alguses ning jõudis Suurbritannia albumite edetabelis teisele kohale.

Noblessneri valukojas toimuva kontserdi piletid tulevad Piletilevis müüki reedel, 22. oktoobril.