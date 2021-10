Põhjaka peakokk: meie jaoks on ka president lihtsalt inimene, kes süüa tahab

"Toomas Hendrik Ilvese lemmikud olid liharoad, Evelin Ilves sõi kergemaid roogi. Ka president Kaljulaid nautis pigem kergemaid toite," rääkis Metsallik Raadio 2 saates "Hommik!".

Mõne tähtsama külalise jaoks on suisa liiklus seisma pandud. "Nato delegatsioone on käinud. Tartu maantee pandi kinni ja kõik seisis, kui tähtsad inimesed autoninad sisse pöörasid," meenutas peakokk. "Meie jaoks on külaline lihtsalt inimene, kes tahab süüa. Vahet pole, kas ta on president või mees Kapa-Kohilast."

Põhjaka restorani teine peakokk Ott Tomik on Tallinnas töötades süüa teinud Inglismaa kuningannale, kellel oli isegi oma toidumaitsja. "Meil seda olnud pole, aga pommikoertega on küll läbi käidud, kui on teada, et tähtsad inimesed tulevad," sõnas Metsallik ja lisas, et ka politsei on maja turvama tulnud.

Metsalliku sõnul ei soovi tänapäeval inimesed enam teenindavad sektoris töötada ja selle teadmisega tuleb restoranimaailmas harjuma hakata. "Inimesed tahaksid töötada kontoris ja rüübata cappuccino't. Meil saab ka seda, aga töötempo ja pingutus on väga karm," nentis peakokk, kellel pole midagi ka alaealiste töötajate ega välistööjõu vastu.

Märt ja Ott teevad eksperimentaalses saatesarjas "Restoran 0" sisuliselt olematu eelarve ja nädala ajaga valmis restorani. Metsalliku sõnul on "Restoran 0" nagu A-rühm kokandusnurgaga. "Vana katkine maja saab seitsme päevaga valmis ja kõik, mis võimalik ise teha, teeme oma käte ja meeskonnaga, kes ongi nagu A-rühm."

Kui ühe restorani avamine tähendab tavapäraselt sadu tuhandeid eurosid, siis Märt ja Ott said enamiku vajalikku läbi tutvuste välja räägitud ja laenatud. "Kindlasti pole päris null euroga võimalik asju teha. Meeskonnale tuleb ikka süüa anda," tõdes Metsallik. Siiski oli restorani eelarve võrreldes tavapärasega koka sõnul minimaalne.

Metsallik meenutas, et kui Põhjaka restorani ehitati, oli selle eelarve planeeritust kolm korda suurem. "Kuna 2008. aastal tuli majanduskriis, siis pidime tegema korrektuure ja suutsime eelarvet kolm korda vähendada sellega, et panime ise käed külge ja tunked selga."

"Restoran 0" on ETV eetris laupäeviti kell 19.