Bastille avaldas singli "No Bad Days"

Peagi ilmub Bastille neljas stuudioalbum "Give Me The Future".

Bastille neljas stuudioalbum "Give Me The Future" avaldatakse 4. veebruaril. Albumilt on pärit ka vastvalminud singel "No Bad Days".

Bastille sõnul on album kummardus humaansusele tehnikaajastul ja peegeldab kummalisi - isegi ulmelisi tundeid -, mis võivad tekkida keset rasket aega.

Bändi laulja Dan Smith ütles, et albumit hakati valmistama enne pandeemiat, kuid see sai uue elu, kui ühiskond lukku pandi.

Bastille on uuelt albumilt avaldanud veel lood "Distorted Light Beam", "Thelma + Louise" ja "Give Me The Future".

Värske looga tegi Dan Smith ka oma muusikavideo lavastajadebüüdi.