Wembley staadion hakkab kontsertidel pakkuma viipekeele teenust

Staadioni juhtkond teatas, et sellest saab Ühendkuningriigi suurim koht, kus pakutakse igal kontserdil Briti viipekeele teenust.

"Meil on hea meel, et saame oma klientidele igal edaspidisel kontserdil pakkuda Briti viipekeelt," ütles Wembley staadioni ürituste juht Paul Smyth ja loodab, et olulisest teenusest on palju kasu.

Varem oli viipekeele teenus kasutusel ainult kindlatel päevadel või ettetellimisel.

Viipekeele teenus saab ametlikult alguse Ed Sheerani kontserdiga Wembley staadionil 2022. aasta juunis.