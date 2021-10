Hendrik Relve suveniirikogus on maailma suurim vili ja inimkonna vanim puust tööriist

Rännumees Hendrik Relve lõpetas oma reiside kokku lugemise 20 aastat tagasi, sest sel polnud enam mõtet. "Siis sain kokku kuskil 70 paika. Ma käin seal, kus on huvitav ja ma pole neid kohti enam lugenud," ütles Relve "Ringvaates". "Tähtis on, et unistused liiguksid, see on esmane."

Nooremana tõi Relve reisidelt palju rohkem suveniire kui praegu. "Iga kümne aasta tagant olen kastitäie asju pööningule tassinud. Mõned armsamad asjad on siin-seal maja peal," rääkis mees.

Näiteks on Relve suveniirikogus maailma suurim vili, millest selle asukohas Seišellidel tehti armurohtu. "Kunagi oli see absoluutne müstika ja keegi ei saanud aru, mis asi see õieti on," sõnas mees. Ookeanilained kandsid erilise vilja randa ja tekkisid legendid, et see on veealuses metsas kasvava puu vili.

Tegu on hoopis kookospalmi viljaga, mille puid praegugi Seišellidel kasvab. Et aga vilja endaga koju viia, peab selle ametlikult ostma ja saama piiriületuseks sertifikaadi. "Sealt on sisu välja võetud, sest muidu oleks kohver liiga raske olnud," selgitas Relve.

Veel on Relve reisidelt toonud igas möödus käbisid. Näiteks on tal maailma suurima puu, mammutipuu käbi. Puu ümbermõõt on 30 meetrit. Veel on Relve kogus maailma kõige raskem männikäbi, mis on saadud Californiast ja kaalub kaks ja pool kilo. Ka on ta reisilt toonud maailma kõige pikema käbi, mis on poole meetri pikkune ja pärit suhkrumännilt.

Inimkonna kõige vanema puust tööriista sai Relve Kalahari kõrbest. "Sani rahvad kaevavad ja kühveldavad kaevekeppidega maa seest söödavaid mugulaid ja tõuke. Ütlesin, et ostan neilt ühe ära, aga nemad ütlesid, et oma tööriistu nad ei müü," meenutas rännumees. Viimasel reisipäeval meisterdasid kohalikud Relve jaoks ekstra kaevekepi valmis.

Relve sõnul pole hõimudel niisama põhjust oma vara külalistele anda. "Peab tekkima arusaam või inimlik side," ütles ta. Isegi kui Eesti on taolistele hõimurahvastele täiesti tundmatu koht, on Relve siiski vägagi teretulnud olnud.

