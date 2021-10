Veidrate jalgrataste leiutaja: tahtsin, et mul lõbus oleks

Tegelikult on Aleksei Gornevi tehtud rattad inspiratsiooni saanud juba varem olemas olnud ratastest. Tõsi, eriti praktilised need võrreldes tänapäeva ratastega pole, ent Gornevi sõnul sooviski ta rohkem, et nendega oleks lõbus sõita. "Vaatasin, et teistel on ka lõbus ja see andis mulle indu juurde. Tõenäoliselt teen mõne veel," rääkis mees "Ringvaates".

Ülikõrged rattad olid Gornevi sõnul olemas juba 19. sajandi lõpus, mil neid kasutati laternapostide vahel sõitmiseks, et laternad põlema panna. "Väga praktiline!" kiitis Gornev ratast.

Mehe sõnul on kõrge rattaga sõitmine hea, sest siis näeb autodest üle ja ka autojuhid märkavad ratturit. "See on hoopis teine perspektiiv," tõdes mees. Paar tavalist ratast on tal ka, kuid nendega sõidab mees oma sõnutsi vähe.

Kui inimesed Gornevi veidra rattaga sõitmas näevad, on nad tavaliselt hämmingus. "Paljud hakkavad naerma, aga mõned vaatavad ka viltu" rääkis ta.

Gornevi sõnul vajab iga tema ratas natuke täiendamist, kuid juba on mehel ka uus leiutamisidee. "Mõtlesin, et võiks teha kõrge ratta, mille ees oleks veel kast, kus saaks asju vedada," ütles mees.