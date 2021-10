Kuldnõela galal kroonitakse parimaid moeloojaid

Kuldnõela nominent Lilli Jahilo sai uut kollektsiooni luues inspiratsiooni Euroopa direktiivist, mis käsitleb jäätmekäitlust. "Hetkel on jäätmekäitlus, mis puudutab tekstiilijäätmeid veel lapsekingades ja ma mõtlesin, et võtan vastutuse ja ühtlasi ka väljakutse," rääkis Jahilo.

Naise kollektsioon on 100 protsenti sünteetikavaba. Kõik materjalid on taimsed, näiteks puuvillast või tselluloosi põhjal kangad. Nööbid on tehtud biolagunevast materjalist ja puidust. "Ma pole saanud kasutada mitte ühtegi tõmblukku, liimiriiet, mitte ühtegi tavapärast haaki, tavapärast nööpi ega niiti. See on olnud päris suur väljakutse," tõdes Jahilo.

Lisaks Jahilole on Kuldnõelale nomineeritud veel Tallinn Dolls ja varasemalt Hõbenõelaga tunnustatud disainer Triinu Pungits.

Hõbenõela läbi aegade noorim nominent Karl Joonas Alamaa toob lavale kunsti ja disaini piirimaal jalutava kollektsiooni, kus läks disaineri sõnul tarvis nii insenerimõtlemist kui kätega katsetamist.

Alamaa kollektsiooni põhifookus lasub klaasist paneelidel. "See on sulatusklaas, mille igaühe tegemisega on kulunud aega tunde ja päevi," selgitas noor disainer. Tekstiilsed materjalid on tema sõnul Itaalia vabriku jäägid. "Seal on siidsifooni ja villaviskoosisegust materjali, mis on kõik õhkõrnad ja läbikumavad."

Ka Hõbenõela teine nominent, sotsiaalkriitiline kunstnik Annika Kiidron kasutab oma töös vabrikujääke ning rõhutab jätkusuutliku tootmise vajalikkust.

"Peame järjest rohkem mõtlema, kust materjal tuleb ja kuidas me seda kasutame ning mis saab sellest pärast," rääkis Kiidron. "Kiirmoeketid räägivad, et nad hoolivad seetõttu, et tarbijat enda poole meelitada. Ma arvan, et tarbija valikud lõppude lõpuks peavad mõjutama kiirmoodi."

Kolmas Hõbenõela nominent on minimalistliku joonega alusrõivaste bränd Crystal Rabbit. Lisaks moedisaineritele tunnustatakse Kuldse Nõelakoja auhinnaga ka parimat aksessuaaride loojat