Slash avaldas reklaamklipi uuest singlist "The River Is Rising"

Slashi uuel singlil "The River Is Rising" teeb kaasa veel Myles Kennedy & The Conspirators. Lugu ilmub reedel.

"See oli esimene kord, kui me tegime kitarrid, bassi, trummid ja vokaali korraga live-is," rääkis Slash uue singli kohta.

Lugu on pärit Slashi uuelt albumilt, mida tehakse samuti koos bändiga Myles Kennedy & The Conspirators. Albumi nimi ja avaldamiskuupäev on praegu veel teadmata. Uus album on Slashi sõnul parim, mida ta kunagi teinud.