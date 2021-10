Mauno Meesit avaldas kontsertvideo loole "Tormid"

"Kuna lugu on inspireeritud looduse dünaamikast, siis olen eriliselt õnnelik, et mul oli võimalus seda esmaesitada vabas õhus keset Nõmbra loodust," ütles Mauno Meesit ja lisas, et "Tormid" on osa pikemast materjalist, millega ta hetkel töötab.

Festivali "Nõmbra Valgus" raames toimunud täispikal soolokontserdil tegid kaasa valguskunstnik Sten Valgus ja koreograaf Keithy Kuuspu. Esitusele tuli muusika Meesiti albumitelt ja telesarjast "Varjudemaa".

Meesit salvestab uut albumit, mis plaanikohaselt avaldub järgmisel aastal.