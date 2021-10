Peeter Rebase "Tulilind" linastub Eestis 29. oktoobril

"See on keelatud armastuse lugu, mis võiks meie publikut puudutada eriliselt veel seetõttu, et tõsielusündmustel põhineva filmi tegevus leiab aset siinsamas väikeses Eestis," ütles filmi režissöör Peeter Rebane.

Rebase esimese täispika mängufilmi keskmes on Haapsalu sõjaväebaasis aega teeniv reamees Sergei, kes kompab armastuse ja sõpruse piire ning satub ohtlikku armukolmnurka.

Film põhineb paari aasta eest meie seast lahkunud vene näitleja Sergei Fetisovi elulooraamatul. "Veetsime Sergeiga palju tunde koos Moskvas, et koguda kokku selle emotsionaalse loo detailid. See oli tema, kes palus, et meie film räägiks tõelisest armastusest, mitte poliitikast," rääkis Rebane.

"Järgmisel nädalal toimuv Eesti esilinastus on ühtlasi ka "Tulilinnu" maailma esilinastus tavapublikule," sõnas mees ja lisas, et film on tänaseks osalenud juba 27 festivalil ja veel paarkümmend festivali ootab ees.

Filmi peaosades mängivad Tom Prior ("The Theory of Everything", "Kingsman: The Secret Service"), Oleg Zagorodni ("The Choice", "Dzhamayka") ja Diana Požarskaya ("The Unknown Soldier", "Hotel Eleon"). Olulistes rollides teevad kaasa ka mitmed tuntud Eesti näitlejad nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.



"Tulilind" on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm. Stsenaariumi autorid on Peeter Rebane ja Tom Prior, produtsent Brigita Rozenbrika, operaator Mait Mäekivi, monteerija Tambet Tasuja, helirežissöör Matis Rei.

Filmi tootjaks on Peeter Rebase ja Adam Brummondi poolt asutatud The Factory ja Londoni produktsioonifirma No Reservations Entertainment.