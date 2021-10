Abba jagas katkendit uuest loost "Just A Notion"

Legendaarne rootsi ansambel Abba tegi muusikamaastikule tagasituleku septembris, kui avaldas singlid "I Still Have Faith In You" ja "Don't Shut Me Down".

5. novembril ilmub bändi uus album "Voyage", millelt pärit ka lugu "Just A Notion". Abba jagas Tiktoki vahendusel loo katkendit.

Abba uue albumi eelmüük tegi Suurbritannias rekordi, kui esimese kolme päevaga müüdi 80 000 eksemplari.