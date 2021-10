Coldplay ja Selena Gomez avaldasid loo "Let Somebody Go"

Lugu pärineb Coldplay värskelt albumilt "Music Of The Spheres".

Coldplay ja Selena Gomez esitasid uue loo "Let Somebody Go" esimest korda live-is esmaspäeval saates "The Late Late Show With James Corden".

Lugu on pärit Coldplay uuelt albumilt "Music Of The Spheres", mis ilmus reedel.

"Music Of The Spheres" on saamas esimeseks albumiks, mis ületab nädala jooksul Ühendkuningriigi edetabelite 100 000 müüki, pärast Ed Sheerani 2019. aastal ilmunud albumit.

Coldplay laulja Chris Martin on öelnud, et bänd kavatseb teha vaid 12 albumit. "Albumite valmistamine nõuab palju. Mulle väga meeldib seda teha, aga samas on see ka väga intensiivne," ütles Martin. "Music Of The Spheres" on bändi üheksas album.