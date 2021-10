Muusik Sander Mölder näeb Eesti artistidel potentsiaali välisturul

Lisaks muusikale tuli saates juttu sotsiaalmeediast ja ärevusest. Mölder tõdes, et ühismeedia tekitab temas teataval määral ärevust. "Ma isegi tunnen teatavat ärevust, kui pean kirjutama suuremasse grupivestlusesse," mainis muusik ja lisas, et pinget tekitab mõte, kas kirjutab enda sõnumi grammatiliselt õigesti. Muusik tõdes, et talle on jäänud harjumus kirjutada tekste võimalikult korrektselt. Küll aga mainis Mölder, et hiljuti juhiti muusiku tähelepanu tema e-kirjade vormistusele. Täpsemalt alustab Mölder kirjade kirjutamist väikese tähega.

Hommikuprogrammis valis Sander Mölder välja mõned Eesti muusikute lood, mis on mehe sõnul märkimisväärsed.

Näiteks meeldib muusikule Cartooni ja Jüri Pootsmanni koostöös valminud singel "I Remember U". "See on täiesti geniaalne," mainis helilooja loo alguse kohta. "See on tõesti väga hästi välja kukkunud."

Samuti jõudis Sander Mölderi valikusse Nublu ja Mikael Gabrieli singel "Universum". "Kui ma seda lugu esimest korda kuulsin, mõtlesin, et oleme nüüd eesti popmuusikas jõudnud täiesti uuele levelile," rääkis muusik ja ütles, et lugu mõjus talle väga uudselt.

Mölderi tähelepanu sai ka ansambel The Boondocks. "Olin täiesti rabatud, kui cool see on," kommenteeris Mölder ansambli The Boondocksi laulu "Mr. Politician".

Viimasena kõlas Sander Mölderi valikust Noepi lugu "No Man Is An Island". "Täpselt enne refrääni sissetulev vokaal on ülihea meloodiaga," iseloomustas helilooja muusikapala.

Muusik mainis, et tema muusikaalased koostööd sünnivad peamiselt sõprade ja tuttavatega, kuid esineb ka juhuslikke kohtumisi. Samuti tõdes Mölder, et kindlasti ei tohiks alahinnata Eesti muusikute tehtud tööd. "Ma arvan, et paljudel on potentsiaali," rääkis Mölder, kuid lisas, et mitmed kohalikud artistid on võtnud sihi esineda ainult Eesti publikule. Selle kõrval leidis helilooja, et kindlasti tuleb aeg, millal ka Eesti muusikud välismaal läbimurde sooritavad.