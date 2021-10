Reedel toimub uue Telliskivi kontserdipaiga D3 avapidu

Reedel avab Telliskivis uksed uus kontserdipaik D3. Telliskivi loomelinnaku vahetus naabruses, Depoo alal asuv D3 on sisustanud industriaalsed ruumid endises vagunidepoos number kolm.

Avamispeol täidavad ruumi helidega laulja ning produtsent NOEP, Läti produtsentide duo Queer On Acid ja produtsent ning DJ P. Julm ehk Priit Juurmann.

Kuulda saab NOEP-i kureeritud tantsumuusika valikut, kus leiab nii erinevat house-muusikat kui ka artisti enda poolt tehtud lugude uusversioone. NOEP mängib reedel ka üht oma uut lugu, mis näeb peagi ilmavalgust. "Tasub põlved ja hüppeliigesed juba vaikselt vormi ajada, sest võitlemist gravitatsiooni vastu tuleb sel reedel hõimu-house'i saatel omajagu," ütles NOEP.

Läti tantsumuusika kollektiiv Queer On Acidi puhul on tegu kahe vana sõbra ja partneriga, kes teevad acid house'i ja techno't ning esinevad Eestis esmakordselt. Queer On Acid on projekt ja plaadifirma, mis esindab LGBT- kogukonda, reivikultuuri ja tähistab elektroonilist tantsumuusikat.

DJ ja produtsent P. Julm toimetab aktiivselt ansambliga Rules of the Deep ja on Raadio 2 saate "Tallinn Express" resident.