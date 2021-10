Räppar Kanye West muutis nime ja on nüüd tuntud kui Ye.

44-aastane räppar esitas taotluse nimevahetuseks augustis. Artisti sõnul olid nimevahetuse põhjused isiklikud.

Varem on nimi Ye olnud räppari hüüdnimi. Muusiku 2018. aastal ilmunud album kandis samuti pealkirja "Ye".

Nüüd on artist hüüdnime ametlikuks teinud ning räppari kodanikunime Kanye Omari Westi enam ei eksisteeri.

Lisaks sellele, et Ye on lühendatud versioon Kanyest, omab see ka religioosset tähendust. "Ma usun, et "Ye" on piiblis kõige sagedamini kasutatav sõna ja tähendab "teid". Seega olen ma sina, meie," ütles räppar 2018. aastal antud intervjuus raadiojuht Big Boyle.

Kanye West pole ainuke artist, kes on enda nime muutnud. Teised artistid, nagu näiteks Snoop Dogg, Prince ja Sean Love Combs on samuti nimevahetuse ette võtnud. Neist mõned on seda teinud korduvalt.