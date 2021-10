Rahvusvahelise balletipäeva raames näeb uue ilme saanud varvaskingi

Balletikingadel ei ole pikk eluiga. Baleriin Ketlin Oja sõnul visatakse varvaskingad pärast etendust minema. "Mul ei ole südant neid ära visata. Mul on väike korv, kus need ootavad, et võib-olla saan neid pärast mõnes proovis kasutada. Lavale nendega ma uuesti ei lähe, aga mõnes teises rollis saab neid edasi kasutada," rääkis Oja.

Kui varasemalt olid naistel kasutusel valged varvaskingad, siis käesoleval aastal tuldi maailmas välja ka teist nahatooni kingadega. Ketlin Oja sõnul tuleb ette olukordi, kus tantsijad peavad ise enda kingi värvima. "Eesmärk on, et king sulanduks jalaga ühte ja kaunistaks su jalga kui teeks haiget."

Moekunstniku Ketlin Bachmanni sõnul oli varvaskingadele uue elu andmine paras väljakutse. Bachmanni arvates lahendas iga kunstnik varvaskingade disainimise omal viisil. "Igaüks on lahendanud selle omas võtmes ja see on hästi põnev," rääkis Bachmann. Kui hetkel ei pidanud Bachmann varvaskingade disainimise juures keskenduma selle kantavusele, mainis ta siiski, et jalanõude disainimine on keeruline protsess.

Ketlin Oja sõnul on tore vaadata uue ilme saanud tantsukingi. Kuigi väga paljud uued kingad ei ole enam jalasõbralikud, leidis Oja väljapanekult siiski ka lavalaudadele sobivad varvaskingad.