Rasmus Puur: "Entel-tentel" oli Eesti lastelaulude suur tulemine

Lastelaulude telesaate "Entel-tentel" 50. sünnipäeva tähistatakse kontsertetendustega üle Eesti. Muusikaõpetaja ja laululapse Kadri Hundi sõnul toob "Entel-Tenteli" tagasi juubel, kuid ka tahtmine rikastada väärt laulude kättesaadavust kooridele.

Kadri Hunt sai tuntuks telesaates "Entel-tentel", kui esitas nelja-aastaselt laulu "Ema". "Mäletan seda, et ema palus, et ma laulaksin seda väga südamlikult," meenutas Hunt. Kadri Hunt tõdes, et siiani esineb olukordi, kus teda ära tuntakse. "Minul oli viimane kogemus paar aastat tagasi ehituskaupade poes, kus kassapidaja küsis, kas te olite "Entel-tentelis"?"

Telesaatest pole puutumata jäänud ka Rasmus Puur, kelle ema oli samuti üks "Entel-tenteli" laululastest. Puur tõdes, et kuigi kodus oli "Entel-tenteli" plaat olemas ja seda aeg-ajalt kuulati, ei tähtsustanud ta ema esinemist laulusaates ülemäära palju. Küll aga rääkis Puur, et lapsepõlves esines juhtumeid, kus ema tunti bussipeatuses ära.

Puuri sõnul oli telesaade ülimalt populaarne ning näeb laulude edus ka põlvkonna rolli. "Mingi põlvkond püüdis selle kinni ja hakkas neid edasi kandma enda lastele." Tänapäeval on helilooja sõnul inimestel valik, mida nad kuulavad. "See oli Eesti lastelaulude suur tulemine," rääkis Puur "Entel-tenteli" edust.

Hundi sõnul on erinevad tänapäeva lapsed tolleaegsest perioodist juba kasvatusmeetodite põhjal. "Neid koolitakse palju. Teiseks kuulevad nad palju juba teisi laulmas," iseloomustas Hunt tänapäeva laululapsi ja lisas, et tema ajal polnud võimalik saada samasugust kogemust.