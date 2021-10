Laulja Tony Bennett püstitas Guinnessi maailmarekordi

Koostöös Lady Gagaga ilmus Bennettil 1. oktoobril album "Love for Sale". Sel päeval oli Tony Bennett 95 aastat ja 60 päeva vana.

35-aastane Lady Gaga ütles, et nende 60-aastane vanusevahe talle muret ei valmista ning vanema muusikuga koostöö annab noorele artistile inspiratsiooni.

Uus album pole Gaga ja Bennetti esimene ühine plaat. 2011. aastal salvestasid muusikud loo "The Lady is a Tramp" ning kolm aastat hiljem avalikustasid nad albumi "Cheek to Cheek".

See pole esimene kord, kui Bennett püstitab Guinnessi maailmarekordi. Varasemalt on ta olnud vanim inimene, kes on jõudnud nii USA kui ka Suurbritannia albumite edetabelisse. Samuti on tema album jõudnud kahel korral UK TOP20-sse, kuid seda 39 aastase vahega.