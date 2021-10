Margit Kilumets: muusika, mis mulle meeldib, ei meeldi pojale absoluutselt

Muusika on Kilumetsade perekonnas olnud alati olulisel kohal. Nii ema kui ka poja sõnul oli saate jaoks valikut teha keeruline.

Saates tõdes Margit Kilumets, et tema ja poja muusikamaitse võib väga palju erineda ning emale on jäänud mulje, et pole poja muusikamaitset mitte kuidagi mõjutanud. "Olen aru saanud, et kõik see muusika, mis mulle meeldib, ei meeldi talle absoluutselt. Pigem tekitab see temas väikest õõva," rääkis naine ning leidis, et ilmselt on Juhani muusikamaitse olnud pigem mõjutatud tema isast. Poeg Juhan nõustus emaga ning mainis, et isa mõju on tema muusikamaitse kujunemisel olnud suur.

Juhan Kilumets tõdes, et muusikal on tema elus oluline koht. See aitab teda rasketel hetkedel, kuid ka siis, kui tuju on super.

Margit Kilumetsa esimene lugu oli George Harrisoni "Got My Mind Set On You". "Minu jaoks on George Harrison olnud terve elu number üks," rääkis naine ja ütles, et lugu äratab inimesed üles ning neis ei tohiks tekkida kibestunud tunnet.

Juhan Kilumets tõi ühe enda lemmikloona välja Iron Maideni "Children of the Damned" ning tõdes, et ei saanud valikust kuidagi välja jätta heavy metal'it. Samuti mainis mees, et Iron Maiden on olnud üks tema lapsepõlve lemmikbände, mis teda tänaseni saadab. Juhani lauluvalik ei üllatanud ka ema Margitit. "Kui keegi oleks küsinud minu poja suurimat muusikalemmikut, ilma et oleksin ette valmistanud, siis see oleks olnud üks bänd, mille ma oleksin eksimatult nimetanud," kommenteeris Margit Kilumets poja Juhani valikut.

Ka meenutab laul Juhan Kilumetsale tema esimest suurt kontserdielamust. "See oli unustamatu elamus," kirjeldas poeg Iron Maideni kontserti.

Margit Kilumetsa muusikavalikus on oma koha leidnud ka Soome muusika. "See tunne, mis nendest Soome lauludest tuleb, on midagi, mis meie pere juurde kuulub," iseloomustas Margit Kilumets ansambli Vesterinen Yhtyeineeni lugu "Onnellinen mies".

Juhan Kilumetsa teele on sattunud ka kitarriõpingud. "Olen väga suur instrumentaalmuusika fänn, sest mulle meeldib, kui pill räägib," iseloomustas Juhan Kilumets Stevie Ray Vaughani loomingut. "Iga natukese aja tagant tulen tema muusika juurde tagasi," rääkis poeg ning mainis, et selle muusika vastu pole ka emal midagi. Kuigi kitarrimäng on Juhan Kilumetsale selge, tõdes mees, et lauluoskusega pole tal kahjuks vedanud.

Saates rääkisid veel ema ja poeg enda muusikakuulamise harjumustest ja eelistustest. Kui poeg Juhan eelistab kuulata pigem melanhoolsemat muusikat, armastab ema Margit jällegi rõõmsamaid muusikateoseid. Margit Kilumetsa sõnul kuulab ta muusikat autoga sõites või süüa tehes. Juttu tuli saates ka poja Juhani lemmiktoidust pitsast, mida ema Margit teha armastab. Üldjuhul saadab Margit Kilumetsa pitsategu vene rokkbänd Akvarium.

Lisaks isale on Juhan Kilumetsa muusikamaitset mõjutanud tema hea sõber ja klassivend Kristjan. "Hakkasime koos avastama muusikat. See oli vägev aeg," meenutas poeg Juhan. Juhan mainis, et grunge muusikastiilist sai kiiresti sõprade lemmik. Seega oli saates esindatud ansambli Pearl Jami pala "You are".

Margit Kilumets üritas saate jaoks välja valida võimalikult mitmekülgsed lood. Eesti muusikast oli ema Margitil esindatud ansambel Puuluup, mis sai naisele tuttavaks saates "OP". "Tuju läheb jälle heaks," kirjeldas Margit Kilumets ansambli Puuluup muusikat. Kuigi Puuluup pole poja Juhani lemmik, näeb ta bändis siiski suurt potentsiaali. "Need on ägedad kutid," rääkis Juhan Kilumets.