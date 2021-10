Ott Lepland vabatahtliku päästja tööst: see on protsess, kus kogu aeg arened

"Mu vabatahtliku päästja kogemus on veel väike, seega ma ei julgeks end sada protsenti vabatahtlikuks päästjaks liigitada," rääkis laulja Ott Lepland Raadio 2 hommikuprogrammis. Mehe sõnul ei ole ta teadmised ses vallas veel nii suured, kui võiksid. "Need kogunevad läbi kogemuste, koolituste ja õppuste. See on protsess, kus kogu aeg arened."

Varem käis Lepland vabatahtlikuna Lasnamäe päästekomandos, nüüd Pirital. "Lasnamäe komandos oli natuke rohkem väljakutseid," rääkis mees ja lisas, et kutseid tuleb sisse pidevalt ja need on väga erinevad.

"Palju on ka valehäireid - näiteks on koolimajas või kaubanduskeskuses häire tööle läinud ja kutsutakse päästjad kohale," ütles Lepland. Ka on tema sõnul selliseid väljakutseid, kus inimene arvab, et mõni loom käib katusel ringi. "Tegelikult on see hoopis tuulelipp."

Kõige tõsisemas väljakutses, mis mehel olnud on, ei saanud lähedased oma sugulasega kontakti. "Politsei kutsus päästjad korterisse ust avama ja paraku oli inimene diivani peal hinge heitnud," meenutas Lepland.

Vabatahtlikuna on mees assisteerivas rollis. "Teen põhiliini, tööliini ja ühendan voolikuid," selgitas ta. Need, kes päris kustutus- ja päästetöid teevad, on Leplandi sõnul väljaõppinud päästjad või väga suurte kogemustega vabatahtlikud. "Mõnikord ütleb vahetuseülem, et istu autos, sind pole praegu vaja," sõnas mees ja lisas, et töö sõltub palju sellest, kui suur ja keeruline olukord on.

"Loodan, et päästjad saavad lõpuks ometi väärilise palga. Olen kõrvalt näinud, mismoodi mehed eluga riskivad ja see väärib suuremat tasu," ütles Lepland.