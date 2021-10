Tallinnas toimub esimest korda päevafestival "Kõige hallim päev"

"Talvisel ajal on päeva pikkuseks vaid 5 tundi, seega otsustasime ühiselt, et selle asemel, et selle üle nukrutseda on aega seda muuta – tähistada ja nautida. Sealt tuli mõte teha välifestival sügiskuul, kus tuua üheks õhtuks kokku äge ja ainulaadne päevafestival "Kõige hallim päev"," rääkisid korraldajad.

"Kõige hallim päev" on edukas initsiatiiv, mida on varasemalt korraldatud Soomes ja mis on osutunud väga populaarseks. Tallinnas, Depoo välialal Balti Jaama Turu kõrval toimub "Kõige Hallim Päev" esimest korda ajaloos, olles ühtlasi esimene külma hooaja välifestival, mida Eestis on korraldatud.

Üheks õhtuks tuuakse kokku rikkalik programm, kus kätt saab proovida erinevates mängudes ja tegevustes ning võita auhindu. Nautida rõõmsas meeleolus õhtut, ilma ja Eesti artiste – Smilers, Cartoon ja 5MIINUST.

"Külm hooaeg on meie kliimas kahtlemata kõigi jaoks üks raskemaid aegu aastas – päevad on lühikesed, D-vitamiini varud on madalad ja tihtipeale on vaja põhjust, miks kodust üldse välja saada. "Kõige hallim päev" tundus sobilik formaat, seda murda ja pöörata hall ilm hoopis meie kasuks," kommenteeris päevafestivali tiim.