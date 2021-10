Galerii: moekunstnike looming läbi varvaskingade

19. oktoobril tähistatakse üle kogu maailma balletipäeva, mille puhul avati esmaspäeval rahvusooper Estonias moekunstinäitus. Oma varvaskingaloomingut esitlevad Lilli Jahilo, Kristina Viirpalu, Tiina Talumees, Aldo Järvsoo, Katrin Kuldma, Cärol Ott, Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Ülle Pohjanheimo.

Igal projektis osaleval kunstnikul on oma lugu, mis teda varvaskingade juures kõnetab. Näiteks Lilli Jahilole meenutavad varvaskingad printsess Dianat, keda ta kohtas 1997. aastal Royal Albert Hallis Age Oksa esinemist vaadates.

Ketlin Bachmanni aga võlus varvaskingades peituv vastuolu: neid seostatakse kerguse, hapruse ja romantikaga, samal ajal on need kingad äärmusliku sihikindluse ja tugevuse tööriistad. Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul teebki just varvasking balletist tõelise kunsti.

Baleriin Ketlin Ojal kulub ligi kaks paari Grishko firma kingi kuus, samas peab üks Gaynor Mindeni firma kingapaar vastu kaks-kolm kuud. Tehniliselt keerulises "Luikede järve" kaksikrollis kulutab Oja ühe etendusega läbi paari Grishko kingi.

Eesti rahvusballett kasutab viie erineva firma varvaskingi. Tantsijad kulutavad hooajal keskmiselt viissada paari varvaskingi, kogumaksumusega 18 000 eurot.

Alates 21. oktoobrist on Eesti moekunstnike kujundatud varvaskinganäitus publiku jalutuskaare vitriinides avatud kõigile, kes tulevad Estonia teatrisse etendusi vaatama. Aasta lõpus soovib teater korraldada oksjoni, mille tulu läheb Eesti Rahvusballeti baleriinidele uute tipptasemel varvaskingade ostmiseks.