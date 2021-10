Video: Rolf Roosalu esitas Bee Geesi lugu "To Love Somebody"

Muusik Rolf Roosalu kandis "Hommik Anuga" stuudios ette ansambli Bee Gees legendaarse loo "To Love Somebody".

Rolf Roosalu kinnitas, et kuigi tema hääleulatus on kolm oktvatis, siis Bee Geesi loomingut esitades jääb sellest isegi väheks. "Nad ikka teevad seal väga suuri imesid oma häälega, aga saab hakkama," tõdes ta ja lisas, et väidetavalt suudavad parimat falsetti teha baritonid. "Kindlasti on ka erandeid ja loomulikult tehnika on vajalik, sest sa pead suutma seda terve kontserdi aja laulda."