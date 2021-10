Rolf Roosalu proovis kätt hambaarsti assistendina: see on väga raske töö

"Ma ei välista, et ma ühel päeval teen midagi muud, aga antud hetkel on ikkagi see, mis mind tõeliselt sütitab, ikkagi muusika," nentis ta ja lisas, et keerulisel koroonaperioodil tekkis tal lõputust ootamisest ja tegevusetusest tunne, et ta peab midagi tegema. "Ma pean hommikul üles ärkama, kuhugi minema ja midagi tegema, siis ma veidikene õppisin ühe ameti selgeks, võinoh, mitte päris selgeks, aga sain kätt proovida."

"Tekkis võimalus õppida selgeks hambaarsti assistendi amet," avaldas Roosalu ja lisas, et tema ei õppinud seda mitte Tallinna tervishoiu kõrgkoolis, vaid hambakliinikus kohapeal. "See koolitus kestab umbes kaks kuud, aga mind pandi juba teise nädala lõpuks tööpostile, sest üks assistent pidi ära minema."

Kogemus hambaarsti assistendina andis Roosalule selle kinnituse, et ta saab elus kõigega hakkama. "Ma räägin sellest minevikus, sest enam ma seda ei tee," mainis ta ja lisas, et ta jõudis hakata selle aja jooksul juba asjadest aru saama, kuid see kõik võtab aega. "Kohati tekkis mul juba seda, et arst ei pidanud enam ütlema, et anna nüüd mulle see."

"See on väga raske töö, au ja kiitus nendele inimestele, kes teda tööd teevad," rõhutas ta.

